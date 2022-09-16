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16 сентября, 2022
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Представлен тонкий и легкий ноутбук Honor MagicBook V14 2022

Honor MagicBook V14 2022

Компания Honor представила мобильный компьютер MagicBook V14 2022. Ноутбук получил сенсорный дисплей диагональю 14,2 дюйма, разрешением 2520 х 1680 пикселей и частотой обновления 90 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB.

Honor MagicBook V14 2022

В базовой версии устройство предлагает процессор Intel Core i5-12500H, в топовой – Core i7-12700H. В средней и топовой версиях ноутбук оснащен дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX550. Также можно подключить видеокарту мощнее через порт Thunderbolt 4. Объем оперативной памяти составляет 16 Gb, емкость твердотельного накопителя — 512 Gb.

Помимо 5 Мп веб-камеры MagicBook V14 2022 получил камеру 3D ToF. С ее помощью, например, можно управлять видеопроигрывателем: перематывать ролики и ставить их на паузу. Также камера позволяет записывать или передавать видео 1440p.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 60 Вт ч. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, USB-A, UAB-C, Thunderbolt 4, NFC, Mini-Jack, четыре стереодинамика и сканер отпечатков пальцев, встроенный в клавишу включения. Ноутбуки будут работать под управлением операционной системы Windows 11.

Цена базовой модели Honor MagicBook V14 2022 составляет 860 долларов, топовой – 1070 долларов.

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