Представлен сюжетный трейлер God of War Ragnarök и контроллер DualSense в стиле игры

На презентации Sony State of Play был показан сюжетный трейлер приключенческого экшена God of War Ragnarök от Santa Monica Studio.

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В ролике показали фрагменты катсцен, а также немного геймплея с участием валькирий, эльфов, гигантских бесформенных чудовищ и Фреи. В нем также показали гигантского волка, по всей вероятности, это Фенрир, которому суждено убить Одина в день Рагнарёка.

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Релиз God of War Ragnarök ожидается 9 ноября этого года на PS4 и PS5. В один день с игрой в продажу поступит контроллер DualSense, оформленный в стиле игры.

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