Представлен стильный смартфон Xiaomi Civi 2 с двойной фронтальной камерой

Компания Xiaomi сегодня официально представила смартфон Civi 2. Новинка позиционируется как «лучший смартфон для селфи». Xiaomi Civi 2 – первый смартфон компании с двойной фронтальной камерой, и первый в мире на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1.

Аппарат получил AMOLED-экран с диагональю 6,55 дюйма, разрешением 2400 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Hz. Частота сенсорного слоя – 240 Hz. Пиковая яркость составляет 1000 нит. Дисплей способен отображать все цвета палитры DCI-P3, отклонение цвета (Delta E) составляет 0,44. Есть поддержка Dolby Vision, применяется защитное стекло Gorilla Glass 5.

За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 7 Gen 1, используется система охлаждения с испарительной камерой площадью 2387 мм2. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость встроенной UFS 2.2 — 128 или 256 ГБ.

В состав основной камеры входят 50 Мп датчик (Sony IMX766, f/1.8), 20 Мп (широкоугольная, Sony IMX376K, f/2.2, угол обзора 115°) и 2 Мп (макромодуль, GC02M1, f/2.4). Максимальное разрешение при записи видео — до 4K при 30 к/с.

Двойная фронтальная камера включает датчики изображения Samsung S5K3D2 и S5K3D2SM03, разрешение каждого составляет 32 Мп. Основной модуль обладает автофокусировкой, а дополнительный сенсор призван увеличить угол захвата до 100°. Помимо широкоугольных снимков, камера умеет качественно размывать фон с помощью второго модуля, а также применяет ИИ-бьютификацию для улучшения селфи-снимков.

Аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт (с нуля до 100% за 40 минут). В оснащение смартфона также входят поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-С, ИК-излучатель, стереодинамики с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 159,2 x 72,7 x 7,23 мм, вес — 171,8 гр. Используется Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Xiaomi Civi 2 будет предложен покупателям в черной, синей, розовой и белой расцветках корпуса. Последняя получила рифленую текстуру задней панели.

Цены на смартфон:

8/128 Gb – 355 долларов;

8/256 Gb – 350 долларов;

12/256 Gb – 390 долларов.

Продажи в Китае уже стартовали.

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