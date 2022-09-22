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22 сентября, 2022
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Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 6

DJI Osmo Mobile 6

Компания DJI представила новый складной стабилизатор для смартфонов Osmo Mobile 6. Устройство имеет магнитный зажим для смартфона и встроенный монопод. Корпус имеет устойчивое к пятнам покрытие.

DJI Osmo Mobile 6

Трехосевой стабилизатор получил новое боковое колесо регулировки, облегчающее масштабирование, а также панель с физической кнопкой, которая позволяет переключаться между режимами работы стабилизатора. Панель показывает время автономной работы стабилизатора и режим, в котором он используется. Также есть функция быстрого переключения на портретную ориентацию.

DJI Osmo Mobile 6 запускается автоматически, как только его раскладывает пользователь. После подключения смартфона приложение DJI откроется автоматически, что позволит сразу начать съемку.

Стабилизатор будет доступен с сегодняшнего дня в интернет-магазине компании по цене 159 долларов. В комплект поставки входят сам подвес, магнитный зажим, штатив, кабель питания и сумка для хранения.

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