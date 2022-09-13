Представлен смартфон iQOO Z6 Lite с процессором Snapdragon 4 Gen 1 за 176 долларов

Компания iQOO представила первый в мире смартфон на основе новейшего процессора Snapdragon 4 Gen 1. iQOO Z6 Lite оснащен 6,58-дюймовым IPS-экраном Full HD+ с частотой обновления 120 Hz. Частота сенсорного слоя составляет 240 Hz. Объем оперативной памяти — 4 или 6 Gb, емкость флэш-памяти – 64 или 128 Gb.

Двойная основная камера включает 50 Мп сенсор с OIS и вспомогательный датчик глубины на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Есть поддержка функции автоматической фокусировки по глазам человека.

Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, заявленная автономность — до 18,5 ч потокового видео или до 8,3 ч мобильного гейминга. В оснащение смартфона также входят 5G-модем Snapdragon X51, слот для карты памяти MicroSD и сканер отпечатков пальцев.

Цена iQOO Z6 Lite в версии 4/64 Gb составляет 176 долларов, 6/128 Gb – 195 долларов. Смартфон будет выпускается в двух цветах корпуса: Stellar Green и Mystic Night. Старт продаж намечен на 14 сентября.

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