Представлен складной смартфон Vivo X Fold+

Компания Vivo представила складной смартфон X Fold+. Внешне устройство не отличается от первого поколения, но в начинке аппарата произошли некоторые изменения.

В Vivo X Fold+ используются те же экраны, что и в базовой модели. Диагональ внутреннего дисплея AMOLED E5, выполненного по технологии LTPO, составляет 8,03 дюймов при разрешением 2160 x 1916 пикселей и соотношении сторон 4:3,55. Адаптивная частота обновления достигает 120 Hz. Панель защищена UTG-покрытием. Заявленный запас прочности шарнира составляет 300 тыс. складываний. Более того, устройство можно разложить не полностью, а зафиксировать под углами от 60° до 120°.

Внешний 6,53-дюймовый AMOLED-экран имеет разрешение FHD+, соотношение сторон 21:9, частоту обновления 120 Hz и прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus. Оба экрана поддерживают HDR10+. В оба дисплея встроены сканеры отпечатков пальцев. Система настроена так, что разблокировав смартфон одним датчиком, можно сразу же переключаться на второй экран – повторная авторизация не потребуется.

В основе Vivo X Fold+ лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 (в первом поколении Snapdragon 8 Gen 1). Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость встроенного флеш-накопителя UFS 3.1 — 256 или 512 Gb. Емкость аккумуляторной батареи была увеличена с 4600 до 4730 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт (было 66 Вт) и 50-ваттная беспроводная зарядки.

Основная камера включает следующие датчики: главный на 50 Мп (Samsung GN5, 1/1.57″, f/1.75, OIS), сверхширокоугольный на 48 Мп (IMX598, f/2.2, угол обзора 114 градусов), 12 Мп портретный объектив (Sony IMX663, f/1.98, эквивалентное фокусное расстояние 47 мм, OIS) и 8 Мп перископный модуль (OmniVision OV08A10, f/3.4, 1 мкм, оптический зум 5х, цифровой зум 60х, OIS). Смартфон поддерживает специальные режимы съемки Zeiss Super Night Scene, Zeiss Nature Color и другие. В каждый из экранов встроена селфи-камера разрешением по 16 Мп.

В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4/5/5,8 GHz) и Bluetooth 5.2, NFC, GPS, порт USB 3.1 Type-C с видеовыходом DisplayPort и стереодинамики. Работает аппарат под управлением Android 12 с фирменным интерфейсом OriginOS Ocean. Габариты – 162,01 x 74,47 x 14,91 мм (в сложенном виде) и 162,01 x 144,87 x 7,4 мм (в разложенном виде). Вес составляет 311 гр.

Цена версии 12/256 Gb памяти составляет 1400 долларов, 12/512 Gb — 1540 долларов. Vivo X Fold+ будет предложен в синем, черном и красном цветах.

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