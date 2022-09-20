Представлен прототип электогрузовика Mercedes-Benz eActros LongHaul — запас хода 500 км и ресурс 1,2 млн км

Грузовое подразделение Mercedes-Benz на выставке IAA Transportation 2022 в Германии представило прототип электрического грузовика eActros LongHaul для перевозки грузов на большие расстояния. Возможно, в финальный дизайн грузовика внесут некоторые изменения.

Mercedes-Benz eActros LongHaul оснащен аккумуляторной батареей емкостью до 600 кВтч, как считает производитель, это должно хватать более чем на 500 км. Благодаря поддержке быстрой зарядки и специальной зарядной станцией мощностью 1 МВт (тестируется компанией) восполнить заряд с 20 до 80 % можно менее чем за 30 мин.

В силовой установке используются два электромотора с пиковой суммарной мощностью 815 л.с. и постоянной мощностью 545 л.с. Производитель полуприцепов Krone в сотрудничестве с компанией Trailer Dynamics предлагает специальные решения для электрических грузовиков. Полуприцеп с собственным силовым приводом и бортовой тяговой батареей способен увеличить запас хода электрогрузовика до 800 км. Подобная опция будет предлагаться покупателям Mercedes-Benz eActros LaungHaul.

Запланированный ресурс грузовика заявлен на уровне 1,2 млн км пробега в течение десяти лет. Выпускать Mercedes-Benz eActros LongHaul будут в двух исполнениях — тягач и фургон. В серийное производство машина пойдет в 2024 году. Кроме того, немецкий автопроизводитель попутно будет развивать сеть зарядных станций в сотрудничестве с TRATON и Volvo Group, для обеспечения возможности пополнять заряд грузовикам всех марок, эксплуатируемых на территории Европы.

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