Представлен обновленный электрический хэтчбек Peugeot e-208

Компания Peugeot представила обновленный электрический хетчбэк Peugeot e-208 для европейского рынка. Автомобиль стал мощнее за счет использования нового двигателя, а также получил увеличенный запас хода.

Обновленный Peugeot e-208 получил новый двигатель от Peugeot e-308 мощностью 156 л.с. (на 20 л.с. больше, чем у предшественника). Кроме того, разработчики оптимизировали энергопотребление, за счет чего запас хода увеличился на 10,5% (38 км) до 400 км. Емкость аккумуляторной батареи составляет 51 кВтч. Поддерживается технология быстрой зарядки, которая позволяет зарядиться от станции мощностью 100 кВт с 20% до 80% менее чем за 25 минут. Водитель сможет выбрать один из трех режимов вождения (Eco, Normal и Sport) и два режима рекуперативного торможения.

Впервые Peugeot e-208 был представлен в 2019 году. Производитель отмечает, что с момента запуска первой версии электрического хэтчбека было продано около 110 тыс. экземпляров.

Старт продаж Peugeot e-208 с новой силовой установкой запланирован на 2023 год, розничная цена будет объявлена позднее.

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