Представлен недорогой планшет Honor Tablet X8

Кроме смартфона среднего уровня X40, компания Honor сегодня представила бюджетный планшет Tablet X8. Устройство оборудовано IPS-экраном с диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1920 х 1200 пикселей. Экран занимает 80% площади фронтальной панели.

В основе Tablet X8 лежит процессор MediaTek MT8786 (Helio G80). Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость флеш-памяти – 128 Gb.

В оснащение планшета входят поддержка Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, основная камера на 5 Мп, фронтальная разрешением 2 Мп и стереодинамики. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5100 мАч. Стандартного разъема для наушников нет – их можно подключить только через порт USB-C, который используется и для зарядки. Габариты планшета – 159 х 240,2 х 7,55 мм, вес – 460 гр. В качестве операционной системы используется Android 10 c интерфейсом Magic UI 4.0.

Цены на Honor Tablet X8: базовая версия с 4/128 Gb памяти — 170 долларов, вариант с 6/128 Gb — 185 долларов.

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