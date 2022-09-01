Представлен Lenovo ThinkBook 16p Gen 3: ноутбук на базе Ryzen 6000 и GeForce RTX 3060

На выставке IFA 2022 компания Lenovo представила новый портативный компьютер ThinkBook 16p Gen 3, ориентированный на творческих людей. Производитель отмечает, что ноутбук «поможет создателям контента и опытным пользователям раскрыть свой творческий потенциал».

Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2.5K, частотой обновления 60 Hz и яркостью 400 кд/м². Более продвинутая версия предполагает панель с частотой обновления 165 Hz и яркостью 500 кд/м², которая сертифицирована VESA и обеспечивает яркие цвета и повышенную детализацию теней. Дисплей имеет сертификаты TÜV Rheinland Low Blue Light и TÜV Eyesafe 1 и оснащен датчиком Ambient Light Sensor для автоматической коррекции яркости подсветки экрана и клавиатуры. Оба варианта дисплея также сертифицированы X-Rite Pantone и поддерживают отображение контента в Dolby Vision.

Аппаратной основой ноутбука стали производительные процессоры AMD Ryzen 9 серии 6000H и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3060. Объем оперативной памяти LPDDR5 достигает 32 Gb и до 2 Tb постоянной PCIe Gen 4 SSD.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 71 Вт·ч. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два интерфейса USB Type-C, включая один USB4, два USB Type-A 3.2 Gen 2, порт HDMI 2.1, 3.5 аудиоразъем и SD-ридер. Габариты составляют 356,6 × 252 × 19,5 мм, вес — 1,99 кг. Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 11 или 11 Pro.

Цена ноутбука Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 начинается с отметки 1999 евро.

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