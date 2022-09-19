Представлен игровой роутер ASUS RT-AX86U Pro

Компания ASUS представила игровой маршрутизатор ASUS RT-AX86U Pro. Устройство оснащено четырехъядерным 16-нм чипом от Broadcom с рабочей частотой 2,0 GHz. Роутер получил 1 Gb памяти и оснащен выделенным игровым портом, который обладает приоритетом при передаче данных.

RT-AX86U Pro поддерживает технологию улучшения дальности передачи сигнала RangeBoost+. Обеспечивается улучшенное покрытие Wi-Fi на 16% по сравнению с предыдущей моделью (RT-AX86U). Заявленная площадь покрытия составляет до 200 м2.

Есть поддержка Wi-Fi 6, Mesh, IPv6 и игрового режима, который можно включить через мобильное приложение. Безопасный доступ к сети обеспечивает система AiProtecton Pro. Кроме того, маршрутизатор поддерживает функции родительского контроля. Габариты составляют 242 х 100 х 164 мм, вес — 814 гр.

Продажи ASUS RT-AX86U Pro начнутся 25 сентября по цене 255 долларов.

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