Представлен игровой монитор Alienware QD-OLED (AW3423DWF)

Бренд Alienware представил изогнутый 34-дюймовый игровой монитор (модель AW3423DWF) на панели типа QD-OLED. Новинка является более доступной версией модели AW3423DW с QD-OLED-дисплеем такого же размера.

Новый монитор обладает таким же, как у старшей модели, разрешением WQHD (3440 × 1440 точек) и временем отклика 0,1 мс по GtG. Обеспечивается 99,3% охвата цветового пространства DCI-P3 и 149% sRGB. Радиус кривизны составляет 1800R. Частота обновления немного меньше — 165 Hz (против 175 Hz) при подключении по DisplayPort и 100 Hz по HDMI 2.0.

Старшая модель AW3423DW поддерживает технологию NVIDIA G-Sync Ultimate, новый монитор AW3423DWF поддерживает аналогичную технологию AMD FreeSync Premium Pro и соответствует стандарту VESA AdaptiveSync.

Набор интерфейсов включает четыре USB 3.2, один HDMI 2.0, два DisplayPort 1.4 и два 3,5-мм аудиоразъема. Для удобства настройки на корпусе монитора предусмотрен джойстик, обеспечивающий быстрый доступ к предустановленным игровым режимам, к которым был добавлен новый режим Creator. Переменная частота обновления экрана поддерживается в пределах до 120 Hz на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X.

Alienware QD-OLED (AW3423DWF) поступит в продажу этой осенью по цене 1099 долларов, на монитор распространяется 3-летняя гарантия. Старшая модель стоит 1299 долларов.

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