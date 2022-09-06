Представлен доступный флагман Huawei Mate 50E

На презентации в Китае компания Huawei, кроме флагманских моделей Mate 50 и Mate 50 Pro, а также специальной версии Mate 50 RS Porsche Design, представила смартфон попроще Mate 50E.

Аппарат повторяет базовый Mate 50 внешне и технически, но построен на базе процессора Snapdragon 778G 4G. Кроме того, смартфон лишился телеобъектива, но 50 Мп датчик получил OIS-стабилизацию и даже сохранил переменную диафрагму f/1.4-4.0. В целях удешевления Mate 50E лишился водозащиты корпуса и беспроводной зарядки, но сохранил стереодинамики, NFC и скоростной протокол USB 3.1 Gen 1.

Продажи Huawei Mate 50E в Китае стартуют в октябре. На выбор покупателям предложат серую, черную и фиолетовую расцветки корпуса. Цены: 8/128 Gb – 575 долларов, 8/256 Gb – 645 долларов.

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