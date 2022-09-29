Представлен 17,3-дюймовый ноутбук ASUS Zenbook Pro 17

Компания ASUS представила новый ноутбук Zenbook Pro 17. Устройство получило 17,3-дюймовый сенсорный IPS-дисплей разрешением 2,5К с частотой обновления 165 Hz.

Zenbook Pro 17 построен на процессорах серии AMD Ryzen 6000. В максимальной комплектации ноутбук оснащается Ryzen 9 6900HX, который также используется в игровых ноутбуках. Помимо вариантов с интегрированной графикой предлагается версия с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050.

Аудиосистема ноутбука получила сертификат компании Harman Kardon. Есть несколько портов USB, HDMI 2.0, также слот для SD-карт.

Zenbook Pro 17 уже доступен для предварительного заказа по цене от 999 долларов.