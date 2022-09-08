Пора в школу: исследование показало, что студентам нужны более производительные ноутбуки

Студенты возвращаются к учебе, а это значит, что продажи ноутбуков снова вырастут. Недавно NVIDIA провела презентацию, приуроченную к началу нового учебного года, и у команды «зелёных» есть интересные решения.

С переходом на дистанционное обучение ноутбук стал необходимостью для получения высшего образования. Поэтому все производители стараются занять часть этого рынка.

На презентации NVIDIA рассказала о результатах исследования, проведенного Британской приемной комиссией UCAS. Среднестатистический студент еженедельно проводит за ноутбуком около 40 часов, причем до 70% этого времени даже не связано с написанием конспектов. Чаще всего ноутбуки используются для просмотра видео и фото, игр и создания контента.

29% опрошенных, молодые люди от 18 до 24 лет, приобрели ноутбук исходя из базовой необходимости делать конспекты и участвовать в вебинарах, но более трети респондентов признались, что сожалеют о своем выборе. Многие студенты обнаружили, что приобретенный ими ноутбук не был достаточно производительным.

Какой ноутбук лучше подойдет для учебы

Исследование UCAS также показало, что половина студентов приобрели ноутбук, которого хватит только для первого курса. В NVIDIA это учли и теперь компания продвигает ноутбуки, запаса производительности которых хватит для реализации сложных проектов в конце учебы, а это примерно 3-4 года. NVIDIA считает, что новые видеокарты RTX, ускоряющие ИИ-инструменты и трассировку в популярных приложениях, являются неотъемлемой частью ноутбуков для учебы.

С каждым годом студенты создают все больше контента и использование ИИ-инструментов с ускорением на RTX видеокартах становится все более распространенным. Такие приложения, как Blender и AutoCAD, используются учащимися для проектирования и визуализации. Кроме того, все чаще ноутбуки используются для ресурсоемких задач научного моделирования.

Разумеется, у NVIDIA есть решения, способные решить каждую из перечисленных проблем. Видеокарты RTX ускоряют любые графические задачи: векторную графику, рендеринг трёхмерных сцен, обработку фото и видео. Тензорные ядра видеокарт RTX ускоряют инструменты на базе искусственного интеллекта в различных приложениях. Благодаря ИИ-инструментам можно работать продуктивнее и делать больше за за меньшее время. Более 75 наиболее популярных приложений для создания контента используют возможности RTX видеокарт.

Не только для игр

У геймеров RTX видеокарты ассоциируются исключительно с трассировкой лучей в играх. Но трассировка в играх — это лишь одна из возможностей этих карт; По сравнению со старыми картами или процессорами с интегрированной графикой, эти GPU идеально подходят для таких задач, как рендеринг и моделирование.

Это относится и к картам RTX нижнего сегмента. Некоторых геймеров не заинтересует RTX 3050, но наличие дискретного графического процессора с низким энергопотреблением и ускорением ИИ станет благом для студенческого ноутбука, тем более с учетом низких цен на такие устройства. Исследование UCAS показало, что студенты тратят 800 фунтов стерлингов (примерно 1600 манат) в среднем при покупке ноутбука для учебы. Этого недостаточно, чтобы приобрести высокопроизводительного игрового монстра, но хватит для многофункционального ноутбука на RTX 3050 Ti.

NVIDIA рассматривает MacBook Pro как основного конкурента. MacBook пользуются огромной популярностью среди студентов, но они по-прежнему работают на интегрированной графике в чипах M1 и M2 от Apple. Акцент на возможностях ИИ дискретных графических процессоров RTX и более широком выборе ноутбуков на базе Windows здесь имеет первостепенное значение, и NVIDIA уверена, что сможет обеспечить необходимую производительность без лишних затрат.

Какой ноутбук выбрать?

Если вы идете на курс литературы и знаете, что не захотите заниматься чем-то большим, чем просмотр веб-страниц и работы с текстом, то, скорее всего, вам будет достаточно ультрабука на базе Windows.

Однако если вы собираетесь работать с творческими или научными приложениями, лучшим выбором станет ноутбук с видеокартой GeForce RTX 30-й серии. NVIDIA рекомендует ноутбуки с картами RTX нижнего сегмента; в качестве примера можно привести следующие модели: Acer Swift X, Lenovo IdeaPad 5 Pro 16 и превосходный Asus Vivobook Pro 16.