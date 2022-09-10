Первый тизер и детали экшен-игры по вселенной Marvel с Капитаном Америка и Черной пантерой

Студия Skydance New Media поделилась первым тизером и деталями экшен-игры по вселенной Marvel. Ее название не раскрывается, но известен слоган — «Четыре героя. Два мира. Одна война».
Согласно утечкам в сети, действие игры развернется во времена Второй мировой войны, а основными персонажами станут Капитан Америка и Черная пантера, противостоящие организации «Гидра». В представленном ролике можно увидеть, как обоих персонажей, так и документы, и фуражку с символикой террористической организации.
Будут задействованы следующие персонажи:
- Капитан Америка — молодой Стив Роджерс;
- Черная пантера — Аззури, дед Т’Чаллы, в середине XX века носивший звание Пантеры;
- Гэбриел Джонс — американский солдат и член отряда «Воющие коммандос»;
- Нанали — предводительница шпионской организации Ваканды.
Возглавляет разработку Эми Хенниг, которая работала над Uncharted и Jak and Daxter. Она заявила, что с точки зрения геймплея и общего духа грядущий экшен будет похож на серию Uncharted. Многопользовательской составляющей в игре не будет – она изначально планировалась как одиночная.
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