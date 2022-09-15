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15 сентября, 2022
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Первый геймплейный трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II

Call of Duty Modern Warfare II

На презентации COD Next разработчики Activision Blizzard представили геймплейный трейлер многопользовательского режима Call of Duty: Modern Warfare II.

Создатели игры отмечают, что хотят добиться, чтобы игра была интересной и тем, кто хочет активных быстрых схваток, и любителям более тактических сражений.

В ролике показали, что в шутере появятся дополнительные предметы амуниции, обновленный инструмент кастомизации Gunsmith 2.0 и режим игры с видом от третьего лица. Также в видео продемонстрировали режим «королевской битвы» Warzone 2.0.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября 2022 года. Предзаказавшие шутер получат ранний доступ к открытому тесту мультиплеера.

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