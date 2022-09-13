OmniVision представил первую 4K-камеру для ноутбуков

OmniVision, один из крупных производителей камер для мобильных устройств, представил OV08X — 4K-сенсор для веб-камер ноутбуков.

OV08X — это первый в отрасли датчик изображения разрешением 9,2 Мп с пикселями размером 0,7 мкм. Его можно использовать в ноутбуках, оснащенных дисплеями с соотношением сторон 16:10 и разрешением 1920 x 1200 пикселей.

Датчик изображения имеет оптический формат 1/5,7 дюйма. OV08X создан на основе технологии составных кристаллов OMNIVISION PureCel Plus-S, он поддерживает 4K при 30 к/ч. Говорится о поддержке HDR. Датчик поддерживает автоматическое кадрирование, удерживая пользователя в центре экрана во время видеозвонков, поле зрения можно настраивать. Также он распознает человека в кадре в реальном времени и блокирует компьютер, если пользователь пропадает из поля зрения.

OV08X имеет встроенный процессор сигналов изображения с низким энергопотреблением, который обеспечивает светочувствительный режим и сверхнизкое энергопотребление для максимального увеличения срока службы батареи. Упомянута поддержка 10-битных выходных форматов 4C RGB RAW и Bayer RAW. Диапазон рабочих температур простирается от -30 до +85 градусов Цельсия.

Серийное производство OmniVision OV08X начнется в декабре этого года. Ожидается, что ноутбуки с новым сенсором появятся на рынке в 2023 году.

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