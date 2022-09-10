Очередные золотая и бронзовая медали по информатике!

Азербайджанская команда при поддержке лидирующего мобильного оператора ООО «Azercell Telekom» показала высокий результат на Молодежной Балканской олимпиаде по информатике (JBOI 2022), проходившей в Румынии с 28 августа по 3 сентября. Наши школьники, впервые выступившие на этом международном конкурсе знаний, завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медаль, а также получили 2 поощрительных приза.

На олимпиаде JBOI 2022 ученик 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Фуад Гараев завоевал золотую медаль, а ученик школы-лицея «Ankara Məktəbi» Али Алиев был удостоен бронзовой медали. Поощрительными призами конкурса были награждены учащийся 10-го класса губинского филиала лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Фарид Таривердиев и учащийся 10-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном при Министерстве науки и образования Шахин Алекберли.

Следует отметить, что процесс подготовки наших школьников к участию на международных соревнованиях по информатике с 2017 года осуществляется при поддержке «Azercell Telecom», признанного партнера Министерства науки и образования и Национальной олимпийской команды по информатике. За этот период талантливые школьники, представляющие нашу страну, завоевали в общей сложности 37 медалей на международных олимпиадах и соревнованиях различного масштаба, в числе которых 2 золотые, 10 серебряных и 25 бронзовых медалей. Azercell продолжит оказывать поддержку проектам, которые служат развитию образования и раскрытию потенциала молодежи Азербайджана.