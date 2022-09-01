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1 сентября, 2022
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Объявлены системные требования мрачного ролевого экшена Lies of P

Lies of P

Студия-разработчик Neowiz Games опубликовала системные требования Lies of P — мрачного ролевого экшена в духе Dark Souls и Bloodborne. Игра стала триумфатором выставки Gamescom 2022, забрав награды сразу в трех категориях.

Минимальные:

  • ОС — 64-разрядная Windows 10;
  • Процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-7500;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 560 или NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti;
  • Оперативная память: 8 Gb;
  • DirectX: Версии 12.

Рекомендованные:

  • ОС — 64-разрядная Windows 10;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7-8700;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 или NVIDIA GeForce RTX 2060;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • DirectX: Версии 12.

Сколько места займет игра на SSD или жестком диске, студия пока не раскрывает.

В главной роли в Lies of P выступает альтернативный Пиноккио, который ищет своего отца Джепетто в охваченном безумием городе Крат. В игре важную роль сыграет сложная система лжи. Пиноккио умеет обманывать неприятелей, чтобы избежать проблем, но он также отлично умеет сражается. Lies of P станет доступна 2 сентября только на PS5, а позже состоится релиз на ПК.

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