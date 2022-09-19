О регулировании финтехов, цифровых банков и электронных денег в Азербайджане

Рынок финансовых технологий Азербайджана растет, требуя расширения нынешних и установления новых регулятивных рамок. Проект закона «О платежных услугах и платежных системах» призван адаптировать правовую базу в этой области к новым реалиям цифровой эпохи.

Пандемия изменила платежные привычки

Беспрецедентные ограничения, вызванные пандемией COVID-19, парализовали международную торговлю и нанесли грандиозный ущерб мировой экономике. Однако пандемия принесла и новые возможности, придав развитию информационно-коммуникационных технологий импульс глобального масштаба. Закрытие границ, частичные и общенациональные локдауны, социальное дистанцирование и карантины — все это изменило привычки и образ жизни людей, тем самым ускорив темпы цифровизации в работе бизнеса и государственных органов. Одной из сфер, где этот тренд выражается наиболее ярко, является финансовый сектор.

Никогда раньше мир не чувствовал столь острую потребность в переходе на цифровые платежи. Cамоизоляция, вынужденная или добровольная, стала драйвером расширения оплаты товаров и услуг через сайты или с помощью мобильных приложений. Кроме того, все больше людей стали отдавать предпочтение безналичным операциям, считая банкноты потенциальным источником заражения. Бум электронной торговли и безналичных платежей неизбежно повлек за собой развитие финансовых технологий, внедряемых как нововозникшими стартапами, так и крупными состоявшимися организациями.

Азербайджан — не исключение

Мировые тенденции затронули и Азербайджан, где наблюдается высокая динамика роста показателей цифровых платежей. Согласно официальной статистике, по итогам первого полугодия 2022 года объем безналичных операций посредством карт достиг 9,9 млрд. манатов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большая часть этих операций пришлась на электронную торговлю. Ее объем в первые 6 месяцев этого года составил 7,4 млрд. манатов, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года. Среди факторов, обуславливающих такой серьезный рост, важное место занимают меры государства по стимулированию безналичных операций, таких как механизм возврата части НДС в сфере розничной торговли и общественного питания.

На рынке электронных платежей Азербайджана появляется все больше новых игроков и услуг. Цифровые финансовые продукты внедряют и финтех-стартапы, число которых уже перевалило за 20, и традиционные банки, которые стараются адаптироваться к диджитал-трендам, и операторы почтовых услуг и сотовой связи, обладающие большой базой потенциальных клиентов, и Центральный банк, и такие мировые гиганты, как Apple, Google и Revolut. Население Азербайджана все активнее пользуется мобильными банковскими сервисами, электронными кошельками, платежными системами.

Рынок без регулирования

Стремительная цифровизация актуализирует вопросы регулирования финтехов и новых сфер банковской деятельности, таких как «open banking» и электронные деньги. Правовая база прежде всего необходима для отслеживания движения финансов и защиты личной информации пользователей.

В Азербайджане специального нормативного акта, охватывающего эти понятия, пока нет, однако Центральный банк уже разработал и направил в Кабинет министров проект закона «О платежных услугах и платежных системах». В процесс подготовки законопроекта были вовлечены и участники рынка, которые посредством Ассоциации банков Азербайджана предоставили свои комментарии и предложения. Законопроект, призванный создать благоприятную среду для дальнейшего развития финансовых технологий в Азербайджане, опирается на мировой, в особенности европейский, опыт регулирования этой сферы.

Как это делают в мире?

Первым основательным документом по регулированию финтехов в Евросоюзе можно считать Первую Директиву Платежных Систем (Payment Services Directive 1 или PSD1). Директива, принятая в 2009 году, является наднациональным правовым актом, поэтому страны ЕС были обязаны принять свои отдельные законы, основанные на PSD 1. Основной целью данной директивы было установление общих правил для финтех-компаний, защита прав потребителей и обеспечение дальнейшего развития рынка. PSD1 ввела такие понятия, как «платежная система», и позволила проводить платежные транзакции не только банкам. Однако быстрое развитие рынка финансовых технологий привело к созданию новых видов услуг, выявило сложности и расхождения в действующем законодательстве, актуализировало вопросы хранения, владения и использования информации, повысило необходимость доступа к данным банков и регуляторов. Таким образом, в 2018 году была принята дополненная и усовершенствованная версия PSD1 — Вторая Директива Платежных Систем (Payment Services Directive 2 или PSD2).

PSD2 укореняет правила «open banking» путем ввода таких новых понятий, как Услуги по представлению информации по счетам (Account Information Service Provider или AISP) и Услуги по инициации платежа (Payment Initiation Service Provider или PISP). AISP позволяет сторонним сервис-провайдерам получать доступ к информации по счетам и балансам клиентов, а на банки накладываются обязательства по предоставлению доступа к данным такого рода. PISP позволяет инициировать платеж от имени клиента без необходимости для него обращаться в банк напрямую. И, конечно же, PSD2, как и PSD1, особое внимание уделяет вопросам борьбы с отмыванием денег, идентификации и верификации клиентов, хранения и обработки информации пользователей, прозрачной ценовой политики.

Что ждать от нового закона о цифровых платежах?

Проект закона «О платежных услугах и платежных системах» вводит два новых для Азербайджана понятия: платежная организация (ödəniş təşkilatı) и организация электронных денег (elektron pul təşkilatı). Работа этих структур специально регулируется и лицензируется. Вдобавок ко всем видам деятельности, осуществляемым платежной организацией, организация электронных денег также может заниматься выпуском электронных денег и выполнением платежных операций с ними. Кроме того, организация электронных денег, в отличие от платежной организации, может открыть расчетный счет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Законопроект предлагает ряд революционных изменений в правилах игры на финтех-рынке Азербайджана. Во-первых, платежные организации и организации электронных денег смогут открывать платежные счета, обладающие такой же юридической силой, что и текущие банковские счета. Также новым финансовым структурам будет предоставлена возможность выпускать платежные карты, чем сегодня могут заниматься только банки и национальный почтовый оператор. Также знаменательно предоставление организации электронных денег и платежной организации права на проведение быстрых денежных переводов.

Кроме того, в соответствии с концепцией «open banking» в Азербайджане начнется применение принципов AISP и PISP, что, наряду с поправками в Гражданский кодекс и закон «О банках», приведет к смягчению режима «банковской тайны». Строгий к вопросам защиты прав потребителей проект закона предусматривает специальные положения о мошенничестве и обмане. Поставщик платежных услуг должен информировать клиента о транзакции как до, так и после операции, а в определенных случаях применять технологии расширенной аутентификации.

Цифровизация экономики — приоритет

Закон, несомненно, ускорит развитие финансовых технологий в Азербайджане. Это, в свою очередь, расширит доступ населения к безопасным, удобным и выгодным цифровым платежам и тем самым снизит спрос на наличные деньги, а бизнес-субъекты смогут оптимизировать свои расходы и повысить производительность труда. В итоге действие нового закона поспособствует сокращению размера теневой экономики в стране. Поэтому цифровизация экономики входит в число приоритетов правительства Азербайджана. Согласно Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, утвержденной Президентом страны в июле этого года, к 2027 году планируется увеличить долю безналичных расчетов в операциях посредством платежных карт до 55% с сегодняшнего уровня в 40,4%.

Статью подготовили:

Руслан Мухтаров, управляющий партнер SME Law (https://smelaw.az),

Нурлан Каримов, юрист SME Law,

Аббас Ахундов, консультант