NVIDIA представила профессиональный ускоритель RTX 6000 — архитектура Ada Lovelace и 48 Gb памяти

Компания NVIDIA представила первый профессиональный графический ускоритель RTX 6000 на новой архитектуре Ada Lovelace. Отмечается, что новинка обеспечивает в 2–4 раза более высокую производительность в профессиональных задачах по сравнению с моделью предыдущего поколения RTX A6000 на архитектуре Ampere.

RTX 6000 получил 48 Gb памяти GDDR6 с функцией коррекции ошибок (ECC). Заявленный показатель энергопотребления составляет 300 Вт. Есть интерфейс PCIe 4.0, четыре порта DisplayPort 1.4 и кулер с одним центробежным вентилятором.

Также заявляется поддержка технологии виртуализации vGPU и увеличенная до 3 раз производительность при кодировании видео для потоковой передачи нескольких одновременных сеансов XR с использованием NVIDIA CloudXR по сравнению с предыдущим поколением.

В продаже профессиональный графический ускоритель NVIDIA RTX 6000 появится уже в конце текущего года. Цена пока не названа.

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