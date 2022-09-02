Новый стандарт USB4 Version 2.0 получит пропускную способность до 80 Гбит/с

Организация USB Promoter Group представила новый стандарт USB4 Version 2.0. Ключевым изменением в сравнении с предыдущей версией стала заметно увеличившаяся скорость передачи данных.

Стандарт позволяет передавать данные на скорости до 80 Гбит/с по USB Type-C. Это вдвое превышает показатели первой версии, а также уровень пропускной способности Thunderbolt 4.

«По уже сложившейся традиции, обновленная спецификация USB4 предусматривает удвоение пропускной способности передачи данных, что обеспечит более высокий уровень функциональности экосистемы USB Type-C. Наибольшую выгоду от этого повышения скорости получат дисплеи, устройства хранения данных, а также хабы и док-станции на базе USB», — заявил Брэд Сондерс (Brad Saunders), председатель группы USB Promoter Group.

В USB4 Version 2.0 обновили архитектуру физического уровня (PHY), обеспечив повышенную скорость соединения при использовании как существующих пассивных кабелей USB Type-C (40 Гбит/с), так и новых активных (80 Гбит/с). Кроме того, новый стандарт имеет обратную совместимость с USB 4 v1.0, USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3. Также была добавлена поддержка новейших ревизий DisplayPort и PCIe.

Подробные характеристики и время выхода на рынок USB4 Version 2.0 ожидается ориентировочно в ноябре этого года. В будущем планируется предложить маркировку, которая бы позволила пользователям находить совместимые устройства и кабели.

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