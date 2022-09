Новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus со спутниковой связью, A15 Bionic и новой камерой с улучшенной стабилизацией

Компания Apple представила новые смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus. iPhone 14 получил 6,1” дисплей, а iPhone 14 Plus — дисплей с диагональю 6,7”. Apple не привела параметры аккумуляторов, но сообщила, что это лучшие iPhone в истории по части автономности и производительности. Новинки базируются на обновленной SoC Apple A15 Bionic с 5-ядерным GPU, 6-ядерным CPU и 16-ядерным NPU. В компании отмечают, что производительность iPhone 14 и iPhone 14 Plus выше, чем у любых флагманов. Кроме того, iPhone 14 поддерживают 5G, но лишены слотов для физических SIM-карт.

Новинки получили усовершенствованную 12 Мр фронтальную камеру TrueDepth, в которой теперь есть автофокус. Основная камера тоже в очередной раз была улучшена. И хотя формально разрешение всех датчиков по-прежнему составляет 12 Мр, они стали больше, а объективы — лучше. За счет технологии Photonic Engine камеры iPhone 14 и iPhone 14 Plus захватывают в 2 раза больше света, чем камеры iPhone 13. Еще одно заметное новшество камеры iPhone 14 — режим Action mode с улучшенной стабилизацией при съемке видео.

Другая важная особенность iPhone 14 — поддержка спутниковой связи, воспользоваться которой можно в экстремальных ситуациях, когда обычная сотовая связь не работает. Отправлять можно только текстовые сообщения, предварительно нацелив телефон на спутник при помощи соответствующего приложения. Звонить, используя спутниковую связь, нельзя. Сервис ограничен в своей работе. Он бесплатный только два первых года использования смартфона и пользоваться им можно будет только с ноября текущего года в США и Канаде. В iPhone 14 также появилась функция обнаружения аварий. В случае ДТП смартфон автоматически отправит сигнал SOS в экстренную службу.

Новинки будут доступны в пяти цветах. iPhone 14 в базовой версии оценен в 800 долларов, а цена iPhone 14 Plus стартует от 900 долларов. Предзаказы в США начнут принимать с 9 сентября. iPhone 14 поступит в продажу 16 сентября, а iPhone 14 Plus выйдет на рынок 7 октября.