Новая реальность вашего бизнеса с экосистемой решений от Logitech — ФОТО

1968 год, Питтсбург. Исполнительный директор Alcoa Джон Харпер и мэр Питтсбурга Питер Флаэрти впервые в истории совершили трансконтинентальный видеозвонок. Услугу официально анонсировали уже на следующий день — 1 июля 1968 года. 38 телефонов, расположенных в восьми питсбургских компаниях, были способны предоставить эту услугу. На Всемирной выставке в Нью-Йорке внедренная технология получила название Picturephone — и только через два года о ней узнал весь мир.
В отличие от первых образцов видеокамер, изображения в которых передавались фотографиями, современные вебкамеры автоматически оптимизируют изображения и оборудованы системами улучшения звука. А в отличие от встроенных в ноутбуки или смартфоны камер, динамиков и микрофонов, современные системы видеоконференций для переговорных комнат обладают рядом дополнительных возможностей и функций:
- распознавание фигур людей и автоматическое кадрирование изображения;
- распознавание человеческого голоса и автоматическое выравнивание громкости;
- корректировка изображения в зависимости от освещенности в помещении;
- наличие встроенных систем видеосвязи в камере без необходимости использования внешнего ПК или ноутбуков.
В настоящее время многие компании развертывают системы видеосвязи в небольших помещениях, поэтому переговорные комнаты приобрели большую популярность.
Компания Logitech повышает качество взаимодействия между людьми, открывает массу возможностей и устраняет устаревшие ограничения, предлагая инновационные решения для видеосвязи, отличающиеся широким набором функций и продуманным дизайном. Такие системы доступны за весьма разумную цену и подходят для помещений любых форм и размеров.
Линейка конференц-камер от Logitech обеспечивает передачу идеально чистого звука и видео, позволяя без труда проводить онлайн-совещания в любом помещении, при этом обеспечивает передачу HD видео и чистого звука путем простого подключения веб-камер и USB-гарнитур к обычным ПК. Таким образом, продукты Logitech дают возможность проводить совещания с полным комфортом, вне зависимости от условий и помещений, в которых происходит встреча.
Решения Logitech для организации совместной работы с помощью видеосвязи ориентированы на гибридную рабочую среду. Они просты в настройке, управлении и использовании, и обеспечивают равные условия для каждого участника виртуальных совещаний.
Решения Logitech для видеоконференцсвязи готовы к работе в помещениях практически любого размера и планировки, а также легкой интеграции в существующую IT-инфраструктуру пользователя. Кроме того, решения Logitech сертифицированы или совместимы со всеми основными приложениями для видеосвязи.
Решение для видеоконференцсвязи Logitech станут отличным инструментом для дистанционного обучения или повседневного общения с друзьями и родственникам, когда нет возможности встретиться лично. Также все больше компаний в мире переводят сотрудников в режим дистанционной работы из дома. Создать благоприятную офисную обстановку в домашних условиях непросто, однако работодатели делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу сотрудников, приобретая аудио-гарнитуры, веб-камеры и комплекты для работы на расстоянии.
Оставаться на связи и работать из дома так же эффективно, как в офисе. Достаточно воспользоваться преимуществами решений Logitech для дистанционной офисной работы:
- Удобство настройки. Система быстро и легко устанавливаются без профессиональной помощи ИТ-специалистов.
- Совместимость с программным обеспечением для командной работы: Microsoft Teams, ZOOM, Skype for Business, Google и др.
- Качество звука и видео. Оборудование с разрешением видео до 4K и микрофонами с охватом 360° способно обеспечить замечательный связь даже при посредственного качества интернета. Звук автоматически улучшается при связи.
- Бесплатное обновление версий ПО. При необходимости можно загружать обновления ПО для видеоконференцсвязи бесплатно на сайте производителя.
- Интуитивно понятный интерфейс. Легкость настройки и удобство систем для видеоконференций Logitech в ежедневном пользовании.
Еще 50 лет назад, Джон Харпер и Питер Флаэрти даже не подозревали, что они положили начало целому столетию разговоров в «онлайне». Со временем, видеозвонки стали неотъемлемой частью нашей жизни: для бизнес-встреч, или контакта с семьей и друзьями. Хотя уже сложно представить, что можно было разговаривать через 5-дюймовый фотоэкран. Однако это остается в истории.
Системы для видеоконференцсвязи Logitech — замечательный пример технических средств для удаленной работы в современных условиях. Они совместимы с наиболее популярными сервисами для организации видеоконференций, сертифицированы и просты в использовании.
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