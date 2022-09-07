Новая реальность вашего бизнеса с экосистемой решений от Logitech — ФОТО

1968 год, Питтсбург. Исполнительный директор Alcoa Джон Харпер и мэр Питтсбурга Питер Флаэрти впервые в истории совершили трансконтинентальный видеозвонок. Услугу официально анонсировали уже на следующий день — 1 июля 1968 года. 38 телефонов, расположенных в восьми питсбургских компаниях, были способны предоставить эту услугу. На Всемирной выставке в Нью-Йорке внедренная технология получила название Picturephone — и только через два года о ней узнал весь мир.

В отличие от первых образцов видеокамер, изображения в которых передавались фотографиями, современные вебкамеры автоматически оптимизируют изображения и оборудованы системами улучшения звука. А в отличие от встроенных в ноутбуки или смартфоны камер, динамиков и микрофонов, современные системы видеоконференций для переговорных комнат обладают рядом дополнительных возможностей и функций:

распознавание фигур людей и автоматическое кадрирование изображения;

распознавание человеческого голоса и автоматическое выравнивание громкости;

корректировка изображения в зависимости от освещенности в помещении;

наличие встроенных систем видеосвязи в камере без необходимости использования внешнего ПК или ноутбуков.

В настоящее время многие компании развертывают системы видеосвязи в небольших помещениях, поэтому переговорные комнаты приобрели большую популярность.

Компания Logitech повышает качество взаимодействия между людьми, открывает массу возможностей и устраняет устаревшие ограничения, предлагая инновационные решения для видеосвязи, отличающиеся широким набором функций и продуманным дизайном. Такие системы доступны за весьма разумную цену и подходят для помещений любых форм и размеров.

Линейка конференц-камер от Logitech обеспечивает передачу идеально чистого звука и видео, позволяя без труда проводить онлайн-совещания в любом помещении, при этом обеспечивает передачу HD видео и чистого звука путем простого подключения веб-камер и USB-гарнитур к обычным ПК. Таким образом, продукты Logitech дают возможность проводить совещания с полным комфортом, вне зависимости от условий и помещений, в которых происходит встреча.

Решения Logitech для организации совместной работы с помощью видеосвязи ориентированы на гибридную рабочую среду. Они просты в настройке, управлении и использовании, и обеспечивают равные условия для каждого участника виртуальных совещаний.

Решения Logitech для видеоконференцсвязи готовы к работе в помещениях практически любого размера и планировки, а также легкой интеграции в существующую IT-инфраструктуру пользователя. Кроме того, решения Logitech сертифицированы или совместимы со всеми основными приложениями для видеосвязи.

Решение для видеоконференцсвязи Logitech станут отличным инструментом для дистанционного обучения или повседневного общения с друзьями и родственникам, когда нет возможности встретиться лично. Также все больше компаний в мире переводят сотрудников в режим дистанционной работы из дома. Создать благоприятную офисную обстановку в домашних условиях непросто, однако работодатели делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу сотрудников, приобретая аудио-гарнитуры, веб-камеры и комплекты для работы на расстоянии.

Оставаться на связи и работать из дома так же эффективно, как в офисе. Достаточно воспользоваться преимуществами решений Logitech для дистанционной офисной работы:

Удобство настройки. Система быстро и легко устанавливаются без профессиональной помощи ИТ-специалистов.

Совместимость с программным обеспечением для командной работы: Microsoft Teams, ZOOM, Skype for Business, Google и др.

Качество звука и видео. Оборудование с разрешением видео до 4K и микрофонами с охватом 360° способно обеспечить замечательный связь даже при посредственного качества интернета. Звук автоматически улучшается при связи.

Бесплатное обновление версий ПО. При необходимости можно загружать обновления ПО для видеоконференцсвязи бесплатно на сайте производителя.

Интуитивно понятный интерфейс. Легкость настройки и удобство систем для видеоконференций Logitech в ежедневном пользовании.

Еще 50 лет назад, Джон Харпер и Питер Флаэрти даже не подозревали, что они положили начало целому столетию разговоров в «онлайне». Со временем, видеозвонки стали неотъемлемой частью нашей жизни: для бизнес-встреч, или контакта с семьей и друзьями. Хотя уже сложно представить, что можно было разговаривать через 5-дюймовый фотоэкран. Однако это остается в истории.

Системы для видеоконференцсвязи Logitech — замечательный пример технических средств для удаленной работы в современных условиях. Они совместимы с наиболее популярными сервисами для организации видеоконференций, сертифицированы и просты в использовании.

Узнайте больше о решениях нового поколения от Logitech, предназначенных для проведения видеоконференций в небольших, средних и просторных помещениях — https://solutions.asbis.com/brands/logitech, https://www.bakinity.az/.