Nothing анонсировал новые TWS-наушники Ear (stick)

Компания Nothing готовится к презентации новых беспроводных наушников под названием Ear (stick). Наушники получат эргономичный дизайн и будут «в высшей степени удобными», отмечает производитель.

Nothing поделился в Twitter изображениями зарядного кейса, кроме этого больше никаких подробностей нет. По всей видимости, сами модули не будут сильно отличаться от Nothing Ear (1) — первых наушников компании.

Ожидается, что Nothing Ear (stick) будут представлены в конце этого года.

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