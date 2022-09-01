Nokia T21: 2K-экран и аккумулятор на 8200 мАч

Вместе со смартфонами Nokia X30 5G, G60 5G и C31, компания HMD Global представила планшетный компьютер под названием Nokia T21. Модель пришла на смену Nokia T20.

Nokia T21 оборудован 10,26-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 х 1200 пикселей, соотношением сторон 15:9 и поддержкой стилуса (Wacom WGP и Wacom Active ES 2.0). Планшет также можно использовать в качестве дополнительного дисплея для ПК с Windows.

В основе устройства лежит восьмиядерный процессор Unisoc T612, работающий в связке с 4 Gb оперативной памяти. Для хранения данных доступно 64 или 128 Gb с возможностью расширения с помощью карт microSD до 512 Gb.

Планшет оснащен двумя камерами по 8 Мп (основная и фронтальная). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Есть разъем 3,5 мм, стереодинамики и защита по стандарту IP52. Гаджет имеет гибридный слот для двух карт nanoSIM или SIM+microSD. Nokia T21 поддерживает фирменную аудиотехнологию OZO для создания пространственного звучания при просмотре видео и прослушивании музыки. Работает планшет под управлением Android 12 с двумя заявленными обновлениями ОС. Габариты составляют 247,5 х 157,3 х 7,5 мм, вес — 465,5 гр.

Цена Nokia T21 в версии 4/64 Gb с Wi-Fi — 229 евро, а с поддержкой LTE — 249 евро. Планшет уже поступил в продажу.

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