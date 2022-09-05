Nokia представила три ноутбука серии PureBook на базе процессоров Intel

Компания Nokia представила на IFA 2022 в Берлине новую серию ноутбуков PureBook, в которую вошли три модели: бюджетная версия PureBook Lite, трансформер PureBook Fold и более производительный PureBook Pro. Все новинки построены на базе процессоров Intel. Установлена операционная система Windows 11.

Nokia PureBook Lite оснащен 14,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, частотой обновления 60 Hz и максимальной яркостью 250 нит. Ноутбук построен на базе четырехъядерного процессора Intel Pentium Silver N6000 (до 3,3 GHz) и встроенной графикой Intel UHD. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость SSD-накопителя — 128 Gb. Емкость аккумуляторной батареи — 38 Втч.

Модель Nokia PureBook Fold имеет те же характеристики, но оснащена специальным креплением с возможностью откидывания крышки на 360 градусов, что позволяет трансформировать устройство в планшет. Реализована поддержка сенсорного управления.

В оснащение обоих ноутбуков входят модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, два USB-C 3.2, один USB-A, 3,5-мм аудиоразъем и кардридер microSD. Новинки оборудованы сканером отпечатков пальцев, 1-мегапиксельной веб-камерой и двумя динамиками мощностью 1 Вт каждый. Толщина версии Lite составляет 17,7 мм, вес- 1,47 кг, Fold – 18,6 мм и 1,66 кг соответственно.

Nokia PureBook Pro получил 15,6-дюймовый экран с аналогичными спецификациями. В основе ноутбука лежит процессор Intel Core i3 1220P, объем оперативной памяти – 8 Gb, SSD-накопителя — 512 Gb. Емкость батареи с поддержкой 65-ваттной зарядки составляет 57 Втч. Оснащение ноутбука то же, что и в двух других моделях, но Pro-версия снабжена 2-мегапиксельной камерой, четырьмя динамиками и клавиатурой с подсветкой. Вес составляет около 2 кг.

Все ноутбуки поступят в продажу в трех расцветках корпуса: синей, красной и черной. Цены и дата продаж пока не раскрывается.

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