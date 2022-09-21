Nintendo скоро закроет возможность входа в систему с помощью Facebook или Twitter

Компания Nintendo сообщила о скором прекращении поддержки входа в систему и создания учетных записей через Facebook или Twitter.

С 25 октября будет невозможно связать учетную запись Facebook или Twitter с учетной записью Nintendo, а также создать новую учетную запись Nintendo с помощью учетной записи Facebook или Twitter. Кроме того, пользователи больше не смогут выполнять задания, в которых можно заработать очки My Nintendo, связав свою учетную запись Nintendo с учетной записью Facebook или Twitter.

Отмечается, что пользователи по-прежнему смогут выполнять вход или создавать новые учетные записи Nintendo с помощью аккаунтов Google или Apple.

Если пользователь уже вошел в свою учетную запись Nintendo на устройстве, он сможет и дальше пользоваться аккаунтом Nintendo, без повторного входа. Если экран входа все же появится, потребуется выполнить вход одним из следующих способов:

Используя адрес электронной почты учетной записи Nintendo (или кода для входа) и пароль;

С помощью учетной записи Google или Apple.

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