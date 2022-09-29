Нейросеть DALL-E 2 стала доступна без приглашений

Нейросеть DALL-E 2, генерирующая изображения по текстовым описаниям, стала доступна для всех желающих без обязательного приглашения разработчиков. Ранее для этого требовалась верификация со стороны создателей нейросети.

Чтобы воспользоваться DALL-E второй версии нужно только зарегистрироваться по ссылке и ввести свой номер телефона, после чего можно создавать цифровые шедевры.

Пока что нейросеть доступна не во всех странах. На данное время в OpenAI (разработчик нейросети) не уточнили список стран, получивших доступ.

В OpenAI отметили, что в день создается более 2 млн. изображений от 1,5 млн. пользователей. В Discord более 100 тыс. пользователей делятся своими изображениями.

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