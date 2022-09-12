Названа емкость аккумуляторов линейки iPhone 14

На прошлой неделе Apple представила серию iPhone 14. Как обычно, во время презентаций новых смартфонов компания не афиширует емкость их аккумуляторов. Параметры раскрыло издание Macrumors:

iPhone 14: 3279 мАч;

iPhone 14 Plus: 4325 мАч;

iPhone 14 Pro: 3200 мАч;

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч.

Для сравнения, в серию iPhone 13 также входят четыре модели: iPhone 13 mini (2406 мАч), iPhone 13 (3227 мАч), iPhone 13 Pro (3095 мАч) и iPhone 13 Pro Max (4352 мАч).

Как заверяет Apple, все четыре новинки новой серии способны продержаться целый день на одном заряде, а модели iPhone 14, 14 Pro и 14 Pro Max позволяют воспроизводить видео на час дольше своих предшественников. Модель 14 Pro Max предположительно имеет лучшую автономность в серии благодаря поддержке технологии ProMotion, снижающей частоту обновления для экономии энергии.

Срок службы батареи iPhone 14 Plus составляет до 26 часов при воспроизведении видео в автономном режиме, 20 часов при воспроизведении потокового видео и 100 часов при воспроизведении аудио на одной зарядке.