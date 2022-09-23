Nar продолжает вносить свой вклад в развитие языка жестов в стране

Стремясь сделать общение доступным для всех, Nar выражает поддержку Дню «Международного языка жестов» (23 сентября), принятому ООН. Таким образом, в рамках своей стратегии КСО, осознавая важность интеграции людей с нарушениями слуха и речи в общество, оператор мобильной связи реализует проекты высокой социальной значимости в этом направлении.

Первая в стране электронная версия словаря «Родной язык жестов», победителя конкурса «Социальные проекты» общественного объединения «Региональное развитие» — была создан на сайте jestdili.az при поддержке Nar. Этот электронный словарь уже год как активно используется как основной словарь языка жестов для слабослышащих в Азербайджане. На сайте размещены пояснительные тексты для около 3000 слов и словосочетаний, а также более 2000 изображений и видео жестов, что имеет большое значение для людей с нарушениями слуха и речи и их родственников, а также тех, кто работает с данной группой людей. Самое главное, что электронный словарь на азербайджанском и русском языках доступен всем и может быть использован в том числе и в мобильной версии.

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Помимо этого, с 2016 года мобильный оператор реализует в регионах и столице проект «Школа обучения» для поддержки трудоустройства и социальной интеграции людей с нарушениями слуха. Благодаря «Школе обучения», которая является одним из постоянных проектов компании, люди с нарушениями слуха и речи проходят практику по различным профессиям с последующей возможностью трудоустроиться. Всего на сегодняшний день обучение прошли более 100 человек.