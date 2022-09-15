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15 сентября, 2022
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Nar посетил школы Агдама и Физули

Nar отправился на встречу с первоклассниками, чтобы поддержать школы, пострадавшие в ходе боевых действий во время 2-й Карабахской войны. Мобильный оператор обеспечил первоклассников 5 школ Физули и Агдама всеми школьными принадлежностями.

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar уже несколько лет поддерживает первые шаги в школьную жизнь школьников, обучающихся в различных регионах Азербайджана. Цель состоит в том, чтобы поддержать семьи студентов, обучающихся в регионах, и дать школьникам стимул, чтобы они были еще более успешными в учебе.

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