Nar посетил школы Агдама и Физули

Nar отправился на встречу с первоклассниками, чтобы поддержать школы, пострадавшие в ходе боевых действий во время 2-й Карабахской войны. Мобильный оператор обеспечил первоклассников 5 школ Физули и Агдама всеми школьными принадлежностями.

В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО) Nar уже несколько лет поддерживает первые шаги в школьную жизнь школьников, обучающихся в различных регионах Азербайджана. Цель состоит в том, чтобы поддержать семьи студентов, обучающихся в регионах, и дать школьникам стимул, чтобы они были еще более успешными в учебе.