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14 сентября, 2022
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На консолях Xbox стала доступна поддержка голосовой связи через Discord

Xbox Discord

В июле этого года была анонсирована поддержка голосового чата Discord на консолях Xbox. Теперь нововведение стало доступно для всех владельцев Xbox Series X/S и Xbox One.

Благодаря интеграции Xbox с Discord игроки смогут вступать в голосовые чаты, регулировать их громкость, проверять количество участников и то, кто именно говорит в тот или иной момент.

Для того, чтобы принимать звонки на Xbox, необходимо выполнить следующие действия: подключить аккаунт Discord к Xbox, загрузить приложение Discord и Xbox на смартфон, связать профили (если они уже связаны, то Microsoft рекомендует выполнить привязку снова). После всех действий в приложении Discord появится кнопка «Перевести на Xbox». Отключиться от разговора или отрегулировать настройки можно прямо на Xbox.

На PlayStation Discrod пока что недоступен, но ожидается, что он появиться в ближайшее время.

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