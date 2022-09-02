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2 сентября, 2022
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MSI представил бизнес-ноутбук Prestige 16 с mini-LED дисплеем

MSI Prestige 16

На IFA 2022 компания MSI представила новые ноутбуки Prestige 16 и 16 Evo. Обе модели оснащены дисплеем диагональю 16 дюймов и процессорами Intel 12-го поколения (серия неизвестна).

Стандартная версия получила дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti мощностью до 40 Вт, а модель Evo оснащена встроенной графикой Intel Iris Xe.

В Prestige 16 дисплей разрешением Quad HD (2560 × 1600 пикселей), соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 165 Гц. Матрица изготовлена по технологии miniLED, что обеспечивает гораздо более высокий коэффициент контрастности, аналогичный OLED-панелям.

В модели Prestige 16 Evo установлен IPS-дисплей разрешением Full HD (1920×1200), с частотой обновления 60 Hz.

Когда и по какой цене ноутбуки MSI Prestige 16 и 16 Evo поступят в продажу пока не сообщается.

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