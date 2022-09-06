MSI Immerse GH40 ENC – первая игровая гарнитура компании с шумоподавлением

Компания MSI показала на выставке IFA 2022 в Берлине полноразмерную гарнитуру Immerse GH40 ENC, разработанную для геймеров. Устройство относится к накладному типу.

Производитель называет Immerse GH40 ENC своей первой игровой гарнитурой с системой шумоподавления (Environmental Noise Canceling, ENC). Функция обеспечивает чистоту переговоров в любой обстановке, что будет полезно, например, в игровых клубах или при проведении киберспортивных состязаний.

Используются 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами с заявленным диапазоном частот от 20 Hz до 20 kHz. Кроме того, наушники поддерживают виртуальный объемный звук 7.1, поэтому компания позиционирует новинку как гарнитуру с полным погружением в игровой процесс.

Для подключения к компьютеру служит кабель с коннектором USB и небольшим пультом управления. С его помощью можно регулировать громкость, приостанавливать воспроизведение, а также включать и выключать объемный звук 7.1. Микрофон установлен на регулируемой штанге. Гарнитура весит около 270 гр, а в ее конструкции применяется преимущественно пластик.

Дата начала продаж и цена MSI Immerse GH40 ENC будут объявлены производителем позднее.

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