Moto e22 и Moto e22i – доступные смартфоны с экраном 90 Hz и процессором Helio G37

Компания Motorola представила в Европе доступные смартфоны Moto e22 и Moto e22i на аппаратной платформе MediaTek.

Аппараты получили 6,5-дюймовый дисплей MaxVision HD+, с соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Hz. Смартфоны построены на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G37, в состав которого входят графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и LTE модем. Объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость флеш-памяти — 64 Gb.

Основная камера двойная на 16 Мп (f/2,2) и 2 Мп (f/2,4), разрешение фронтальной – 5 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4020 мА·ч. В оснащение смартфонов также входят поддержка Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5, порт USB Type-C, слот для карт microSD, 3,5-мм гнездо для наушников, стереофонические динамики, FM-тюнер и боковой сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 163,95 × 74,6 × 7,99 мм, вес — 172 гр. На Moto e22 установлена операционная система Android 12 (с надстройкой My UX), в Moto e22i применяется Android 12 Go Edition. Кроме того, смартфоны немного различаются в плане функций фото- и видеосъемки.

Цена Moto e22 составляет 140 евро, а Moto e22i — 130 евро.

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