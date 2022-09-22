MONT Azerbaijan заключила дистрибьюторский контракт Polywell Сomputers

Компания MONT Azerbaijan, официальный дистрибьютор IТ-решений и облачных сервисов, заключила дистрибьюторский контракт c производителем компьютерной техники Polywell Computers на территории Азербайджана.

Polywell Computers (на рынке с 1987 года) является одним из старейших и известнейших производителей компьютерной техники. Компания широко известна не только в США, но и на рынках Европы, Латинской Америки и Азии. Polywell предлагает широкий спектр продуктов от настольных и мини-ПК на базе процессоров Intel, AMD и ARM до профессиональных рабочих станций, серверов и облачных систем хранения данных SAN/NAS/iSCSI. Polywell Computers также специализируется на производстве высокопроизводительных нестандартных конфигураций для различных решений и отраслей промышленности. Кроме этого, Polywell Computers производит продукты для цифровых вывесок, киосков, POS терминалов, телевизионные приставки, ПК для домашних развлечений, цифрового наблюдения, IP-PBX, сетевые устройства.

Polywell Computers использует комплектующие класса industrial grade для своих систем. Это обеспечивает многолетнюю круглосуточную работу систем в режиме 365/7/24. В отличие от многих производителей Polywell Computers открыто публикует и нормируем среднее время наработки на отказ для своих систем (MTBF), которое составляет 100000 часов, что соответствует параметрам систем промышленного класса. Это свыше 11 лет!

Более подробную информацию вы можете получить, отправив запрос по этому адресу: [email protected].