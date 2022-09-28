Министерство цифрового развития и транспорта будет определять тарифы на использование радиочастот на основе новой методики

Министерство цифрового развития и транспорта (МЦРТ) будет определять тарифы на использование радиочастот на основе нового подхода и методики.

Отметим, что 26 августа 2022 года Указом Президента Азербайджанской Республики № 1834 были внесены изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики от 9 августа 2005 года № 277 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О телекоммуникациях». Согласно новому Указу, полномочия по определению тарифов на использование радиочастот были переданы Министерству цифрового развития и транспорта по согласованию с Министерством экономики и Министерством финансов.

До настоящего времени оплата за использование радиочастот осуществлялась на основе тарифов, утвержденных протоколом № 09 заседания Тарифного (ценового) Совета от 23 июля 2004 года. В этих тарифах не учитывались важность радиочастотного спектра, количество частот, объем используемой полосы, географическая территория и другие факторы, что создавало ряд трудностей в регулировании использования радиочастот с помощью экономических инструментов и в эффективном использовании радиочастот. Также неучет стремительно развивающихся технологических трендов за последние 18 лет с момента принятия тарифов сам по себе привел к серьезным проблемам и судебным разбирательствам при применении тарифов на радиочастоты.

В целях обеспечения выполнения отмеченного Указа Президента Азербайджанской Республики, приведения существующих тарифов на радиочастоты в соответствие с международными стандартами была разработана «Методика расчета разовой платы и срочной платы (ежемесячной или годовой) за использование радиочастотного спектра в Азербайджанской Республике», которая согласована с соответствующими структурами, утверждена решением коллегии МЦРТ от 19 сентября 2022 г. № к-10/22 и зарегистрирована в Государственном реестре правовых актов Азербайджанской Республики.

Методика разработана на основе рекомендаций Международного союза электросвязи (МСЭ) по расчету платы за использование радиочастот, а также опыта ряда стран.

Новая тарифная методика учитывает технологию, используемую радиоэлектронными средствами, настроенными на выделенные полосы радиочастот, степень важности полос радиочастот, количество радиочастотных номиналов и ширину полосы, географическую территорию, в которой используется выделенная радиочастота, а также расчет единовременных и срочных (ежемесячных или годовых) выплат на основе количества и коэффициентов, характеризующих зону действия радиосвязи, в том числе коэффициента постоянной стоимости.

Действующие тарифы основывались не на объеме (ширине) полосы радиочастот, а на количестве радиоэлектронных средств (РЭС), используемых на этой частоте. Поэтому в некоторых случаях пользователи были заинтересованы в том, чтобы платить меньше, скрывая количество установленных РЭС и избегая оплаты за несанкционированное использование РЭС. В новой методике за основу берется объем (ширина) полосы радиочастот, и тем самым решается указанная проблема. Также был разработан калькулятор тарифов, чтобы пользователи частот могли заранее в прозрачной форме рассчитать плату за использование частот, которую они будут платить.

В новой методике также применяется коэффициент географической зоны, что будет способствовать развитию услуг беспроводной радиосвязи в регионах и устранению цифрового разрыва в применении технологии. Так, пользователи смогут пользоваться радиочастотами на 25% дешевле в регионах и в 2,6 раза — на освобожденных от оккупации территориях, чем в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе.

Согласно Указу Президента страны, новая тарифная методика МЦРТ на использование радиочастот поощряет применение новых технологий в этой сфере, стимулирует эффективное использование радиочастот, повышает уровень обслуживания, регулирует спрос на радиочастот в соответствии с принципами справедливости и удовлетворенности клиентов.