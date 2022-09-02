Microsoft готовит запуск семейной подписки Xbox Game Pass Friends & Family

Компания Microsoft подтвердила, что готовится запустить новый тарифный план Xbox Game Pass под названием Friends & Family, который позволит делиться преимуществами подписки Ultimate с друзьями и родственниками.

Тестирование подписки начнется в Ирландии и Колумбии по цене 21,99 евро и 49990 песо в месяц соответственно. Для сравнения, подписка Ultimate в Ирландии стоит 12,99 евро в месяц.

Новый тариф позволит делиться подпиской с четырьмя друзьями или членами семьи. Единственное ограничение заключается в том, что все подписчики должны находиться в пределах одной страны. Подписка предоставляет все преимущества Xbox Game Pass Ultimate, включая доступ к EA Play и Xbox Live Gold.

В ближайшие месяцы тариф Friends & Family может появиться в других странах и регионах.

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