Microsoft готовит игровой ноутбук Surface

По данным сетевых источников, компания Microsoft готовится представить свое первое игровое устройство семейства Surface.

Microsoft Surface Gaming (название предположительное) будет оснащен 16-дюймовым дисплеем PixelSense Flow с разрешением 2560 × 1440 пикселей, частотой обновления 165 Hz и поддержкой режима HDR Dobly Vision.

Игровой ноутбук будет выпускаться в двух версиях: с четырнадцатиядерным процессором Intel Core i7-12700H или с двенадцатиядерным Core i5-12500H. За обработку графики будут отвечать дискретная видеокарта GeForce RTX 3070 Ti или RTX 3050 Ti. Оперативная память стандарта LPDDR4x — 16 Gb или 32 Gb, постоянная — от 256 Gb до 2 Tb.

Устройство с процессором Core i7 сможет работать до 15 часов при обычном использовании, а версия с Core i5 — до 16 часов. Будет поддержка WiFi 6 и Bluetooth 5.1, три порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, разъем Surface Connect, четыре динамика и два микрофона. Габариты составят 357 х 245 х 19,6 мм, вес — 1,96 или 2 кг.

Анонс игрового ноутбука может состояться в конце этого года или на презентации CES 2023.

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