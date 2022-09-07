Мероприятие Meta Connect 2022 пройдет виртуально 11 октября

Компания Meta проведет 11 октября конференцию Connect, которая будет проходить в виртуальном формате.

Мероприятие Connect, проводимое ежегодно с 2014 года, сначала под патронажем Oculus, а затем Facebook и Meta, представляет собой конференцию для разработчиков и создателей цифрового контента для виртуальной и дополненной реальности. Обычно здесь компания делится своими последними наработками в указанных областях.

На сайте конференции уже появился таймер обратного отсчета, а скоро к нему присоединится информация о спикерах и выступлениях. По традиции, выступит консультирующий технический директор компании Джон Кармак (John Carmack).

Ожидается, что в рамках конференции будет представлена новая гарнитура виртуальной реальности, сейчас известная под кодовым названием Project Cambria, которая может получить название Quest Pro. Очки впервые в истории компании получат цветные камеры для режима сквозного просмотра, что позволит аннотировать окружение с полноцветным, а не монохромным, как в Quest 2, изображением.

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