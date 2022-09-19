Logitech задает новые стандарты в индустрии видеоконференцсвязи

Видеоконференцсвязь (ВКС) сегодня прочно вошла в корпоративную среду и используется так же часто, как и телефония. При этом видеоконференцсвязь имеет множество преимуществ по сравнению с телефонными звонками и личными встречами. Она позволяет оперативно решать деловые вопросы, создает комфортные условия для общения с коллегами, заказчиками и партнерами, а также позволяет значительно экономить средства компании. Особенно это стало ощутимо на фоне последних двух лет пандемии, когда отменялось множество мероприятий, временно закрывались границы, а многие пользователи столкнулись с серьезными ограничениями в вопросах передвижения, оказавшись на карантине. Частные и государственные организации были вынуждены переходить на удаленный режим работы, а школы и вузы стали активно прибегать к использованию дистанционных форматов обучения.

И в решении этих вопросов электронные средства коммуникаций, среди которых наиболее удобным является видеоконференцсвязь, стали необходимы. К сожалению, многие компании до сих пор не используют средства для организации видеоконференций, так как считают, что такие системы сложны в монтаже и настройке, статичны и слишком дороги. Но это совсем не так. Еще недавно предлагаемые на рынке системы корпоративных ВКС представляли собой дорогостоящие комплексные продукты от одного вендора, для развертывания которых требовалось выделять на постоянной основе помещение, а для монтажа и настройки системы привлекать дополнительных специалистов. Но сегодня благодаря бурному развитию технологий унифицированных коммуникаций, помимо дорогих «классических», рынок предлагает доступные решения для ВКС, которые используют популярные облачные технологии, очень просты в развертывании и гибки в эксплуатации.

Наиболее яркий пример таких решений, построенных на основе распространенных IP-сервисов, — линейка оборудования от компании Logitech, которая сейчас занимает первое место в мире по продажам web-камер и систем для ВКС. Совместимость устройств из линейки Logitech с такими популярными приложениями для проведения видеоконференций, как Microsoft Teams, Skype, Cisco WebEx, Zoom и другими, обеспечивает легкое освоение системы и позволяет управлять видеоконференциями практически с любых компьютеров, а в некоторых случаях и подключать к работе мобильные устройства.

— У систем видеоконференцсвязи компании Logitech обширное портфолио очень успешных решений, среди которых я бы упомянул реализацию масштабного комплексного проекта оснащения переговорных комнат в сети бизнес-центров «Риальто» в Киеве, оснащение системами ВКС бюджетных социальных организаций и служб по всей территории Украины в рамках первого этапа глобального проекта для международной организации German Society for International Cooperation, создание переговорных комнат в центральном офисе украинского IT-холдинга «Techiia», построение системы видеоконференцсвязи в реконструированном центральном офисе одного из крупнейших фармацевтических дистрибуторов Украины «БаДМ», а также крупный проект для Антикоррупционного агентства Республики Казахстан. Но самый высокий спрос сегодня наблюдается на рынке образования, где Logitech является абсолютным лидером. Вместе с партнерами компания построила систему ВКС на базе таких решений, как Logitech Rally и Logitech MeetUp, для Университета Министерства Обороны Болгарии, а с помощью линейки продуктов Logitech Meetup был реализован масштабный проект по организации гибридного и онлайн-обучения в школах Румынии, — отмечает проектный инженер компании Bakinity Кямал Бахшиев.

— И в Азербайджане наша компания помогает клиентам в сфере образования решать задачи по внедрению систем видеоконференцсвязи с помощью решений Logitech. Например, в качестве одного из успешных проектов я бы хотел упомянуть построение системы для дистанционного обучения в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете (UNEC). Перед нами стояла задача по обеспечению всех учебных помещений возможностью удаленного подключения для студентов и преподавателей, которые по определенным обстоятельствам не могут присутствовать на занятиях. И такое подключение должно было обеспечить максимальный эффект присутствия, чтобы у студентов создавалось ощущение того, что они находятся непосредственно в учебном помещении. Одна камера должна была быть направлена на преподавателя, а вторая — на аудиторию. Обучающий контент в то же время должен был отображаться на большой Smart-доске, что позволяло бы преподавателю легко управлять материалом, — продолжает Кямал Бахшиев.

Для решения этой задачи были использованы системы Logitech GROUP и камеры PTZ Pro 2, что в комплексе обеспечило качественное изображение в формате HD и кристально чистое звучание. Благодаря интуитивно понятным элементам управления подключиться к удаленному уроку не составляет особого труда. Кстати, PTZ Pro 2 — это камеры с возможностью 10-кратного масштабирования без потери качества. Благодаря панорамированию и возможности наклона, такую камеру легко навести на докладчика или лекционную доску, а функция масштабирования обеспечивает передачу четкого и детализированного изображения. Полнодуплексное устройство громкой связи GROUP передает речь отчетливо и разборчиво, благодаря чему каждый участник видеоконференции получает возможность полноценно общаться, а применение в системе самых продвинутых технологий эхо- и шумоподавления гарантирует естественную передачу звука, снижая при этом уровень реверберации и фоновых шумов. Кроме того, благодаря компактной универсальной конструкции, которая сводит к минимуму путаницу с кабелями, система готова к работе с любыми службами видеоконференций и облачных программных приложений.

Не стали исключением в Азербайджане и ВКС-решения, которыми пользуется бизнес. Еще совсем недавно для настройки качественной видеосвязи и обустройства видеоконференций требовалось участие целого IT-отдела, а сегодня с этим может справиться любой сотрудник без специального образования и навыков. И ВКС-системы от Logitech — один из самых ярких тому примеров. В ассортименте компании имеется целая серия решений для оснащения переговорных комнат, которые отвечают самым современным техническим требованиям и обладают интуитивно понятной настройкой и управлением.

— Другой проект на базе ВКС-решений компании Logitech был реализован нами для Азербайджанского инвестиционного холдинга. Со стороны заказчика требовалось обеспечить мобильность при проведении видеоконференций в формате 4К. Выходом могло стать решение, которое включало бы в себя мобильную переносную стойку с 65” экраном с установленной на нем камерой и аудиосистему, которая могла бы с легкостью транспортироваться в любое место для проведения видеоконференции. Для этого нами было использовано решение «все-в-одном» Logitech Rally. Это решение предлагает целую систему конференц-камер премиум-класса, имеющих модульную конструкцию. Среди основных достоинств можно отметить видео в разрешении до 4К UHD, оптический 15-кратный зум и широкий угол обзора камер. Высокое качество передачи голоса обеспечивают шесть встроенных цифровых MEMS-микрофонов, которые способны фокусироваться на говорящем благодаря детектору речевой активности VAD, а также обладают функцией подавления эха (AEC) и посторонних шумов на основе искусственного интеллекта. Все эти системы могут работать как обычное Plug-and-Play устройство или в режиме аппаратного комплекса. Таким образом, продукты Logitech Rally принесли ощутимую пользу нашему клиенту, обеспечив максимальную гибкость и скорость инсталляции в помещениях для встреч, — дополняет Кямал Бахшиев.

В заключение отметим, что линейка устройств Logitech для видеоконференцсвязи способна предложить продукты для самых разных заказчиков, которые нуждаются в организации групповых совещаний на расстоянии или дистанционных занятий. Эти простые в эксплуатации и доступные решения для ВКС легко использовать, они способны значительно улучшить взаимодействие отдельных рабочих групп большого предприятия, заказчиков с удаленными креативными командами и другими исполнителями, а также сделать максимально эффективным дистанционное обучение. Но новейшие технологии, широкая функциональность и компактность систем — это далеко не единственные достоинства ВКС-решений от Logitech. Компания уделяет большое внимание удобству пользователя, ведь вся линейка поставляется с предварительной настройкой под определенные сервисы, что делает эти системы почти идеальным решением для самого широкого круга пользователей.

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