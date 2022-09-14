Logitech выпустил веб-камеры серии Brio 500 с шумоподавлением и защитной шторкой

Компания Logitech выпустила веб-камеры Brio 500 и Brio 505. По словам разработчиков, камеры помогут организовать гибридную работу дома или в офисе с видеоконференцсвязью высокого качества. Модель Brio 500 ориентирована на рядовых пользователей, версия Brio 505 — на корпоративных заказчиков.

В устройствах установлен 4 Мп сенсор с объективом, у которого угол поля зрения равен 90 градусов по диагонали. Возможна передача видео в формате Full HD 1080p со скоростью 30 FPS или HD 720 p со скоростью 60 FPS.

Реализован режим Show Mode, позволяющий повернуть камеру для съемки объектов на рабочем столе. Режим RightLight 4 обеспечивает хорошее качество изображения при работе в различных условиях освещенности, а инструмент RightSight 4 отвечает за автоматическое кадрирование.

Веб-камеры Brio 500 и Brio 505 имеют два микрофона с шумоподавлением и шторкой для объектива, защищающей от скрытого наблюдения. Говорится о четырехкратном зуме. Габариты устройств составляют 31,5 × 110 × 31,5 мм, вес — 121 гр. Для подключения к ПК служит интерфейс USB Type-C. В модели Brio 505 предусмотрена функция обновления прошивки нескольких камер одновременно под названием Logitech Sync.

Цена веб-камер Logitech составляет 129 долларов.

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