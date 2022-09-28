Logitech выпустил механическую клавиатуру MX Mechanical Mini для Mac

Компания Logitech выпустила линейку новых мышей и клавиатур, специально разработанных для работы с компьютерами Mac. В числе новинок — первая механическая клавиатура компании, оптимизированная для работы для Mac. Модель получила название MX Mechanical Mini for Mac.

Оригинальная MX Mechanical Mini была представлена в мае этого года. Раскладка новой клавиатуры дублирует классический вариант клавиатур Apple с инструментами для настройки сочетаний клавиш с помощью Logi Options+. Клавиатура оснащена тихими, низкопрофильными переключателями для бесшумного набора текста с функцией подсветки. Она доступна в космическом сером или светло-сером цвете и подключается к трем устройствам Apple с помощью функции Easy Switch.

Цена клавиатуры MX Mechanical Mini для Mac составляет 150 долларов.

Еще одна новинка — многофункциональная клавиатура K380 для Mac, выполненная в черничном цвете, которая работает с Mac, iPad и iPhone.

Цена составляет 40 долларов.

Также были представлены два новых манипулятора для комфортной работы с компьютерами Mac – это модели MX Master 3S и Lift for Mac. Первая мышь оснащена электромагнитным колесом MagSpeed, способным прокручивать до 1000 строк в секунду. У нее регулируемый уровень DPI (от 1000 до 8000), тихие кнопки и возможность подключаться к трем устройствам одновременно.

Вторая мышь предназначена для размещения руки в естественном положении под углом 57 градусов. Logitech заявляет, что такая конструкция оказывает меньшее давление на запястья во время работы и удерживает руку в более естественном положении.

Цены MX Master 3S и Lift for Mac составляет 100 и 70 долларов соответственно.

Все новинки уже доступны для заказа на официальном сайте Logitech.