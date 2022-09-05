LG запустил NFT-платформу Art Lab на своих smart-телевизорах

Компания LG Electronics объявила о запуске платформы невзаимозаменяемых токенов (NFT) LG Art Lab. Платформа позволяет пользователям находить, покупать, продавать и обменивать цифровые коллекционные предметы при помощи smart-телевизоров LG. Партнером LG в проекте стал разработчик Hedera.

LG Art Lab доступна владельцам телевизоров бренда под управлением прошивки webOS не ниже версии 5.0 напрямую с главного экрана устройства. Благодаря сотрудничеству с Hedera пользователи смогут приобретать NFT через криптокошелек Wallypto. Программное обеспечение позволяет использовать таймер Live Drops, уведомляющей о снижении цены отслеживаемого токена. Партнерство было начато в 2020 году, когда LG Electronics присоединилась к руководящему совету Hedera, в который входят Google, IBM, Deutsche Telekom, Индийский технологический институт и другие. По данным Hedera, почти пятая часть проданных по всему миру телевизоров произведена LG Electronics.

«Хотя многие люди слышали о NFT и хотели бы принять участие в растущей экосистеме, начать работу может быть слишком сложно и трудно. LG Art Lab создана для того, чтобы миллионы пользователей в США могли легко получить доступ к NFT и отображать их, не взаимодействуя с кодом или непосредственно с блокчейном. Hedera потребляет гораздо меньше энергии, чем любая другая публичная бухгалтерская книга, что делает ее идеальным выбором для устойчивых инициатив и означает, что она может удовлетворить ESG современных предприятий и инвесторов», — отметил старший вице-президент, глава платформенного бизнеса компании LG Electronics Крис Джо (Chris Jo).

Пока что платформа LG ArtLab доступна только в США, сроки ее появления в других регионах не сообщаются.

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