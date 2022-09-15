LG продемонстрировал передачу данных в сетях 6G в терагерцевом диапазоне частот

Компания LG провела успешное тестирование беспроводной передачи и приема данных в сетях шестого поколения в терагерцевом диапазоне частот. Тестирование проводилось в Институте Фраунгофера Генриха Герца.

В ходе испытаний использовался многоканальный усилитель с выходной мощностью более 20 дБм, что на 5 дБм больше по сравнению с прошлыми тестами. Использовался усилитель приемника, который сводит к минимуму генерацию шума для принимаемого сигнала. Удалось передать данные в диапазоне частот от 155 до 175 GHz на расстояние 320 метров вне помещения, на открытом воздухе. В августе прошлого года, LG демонстрировала работу 6G, передавая данные на расстояние 100 метров.

Полный отчет о данном тестировании будет предоставлен 23 сентября на мероприятии в Сеуле.

Ожидается, что коммерческие сети 6G будут запущены к 2030 году.

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