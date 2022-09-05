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5 сентября, 2022
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LG представил smart-холодильник с подсветкой, управляемой через приложение

LG MoodUp

На выставке IFA 2022 в Берлине компания LG показала smart-холодильник MoodUP, в двери которого встроены огромные светодиодные панели, способные отображать множество цветов. Панели могут светиться разными цветами (22 цвета для верхней панели и 19 цветов для нижней).

Пользователь через приложение LG может создать свою версию подсветки. Есть также автоматический режим, когда система сама выбирает одну из предустановленных цветовых тем, включая «Сезон», «Место», «Настроение» и «Поп». Панели могут мигать в такт музыке, которая передается со смартфона по Bluetooth на встроенный динамик холодильника.

LG MoodUp

В выключенном состоянии холодильник может быть серого или белого цветов. Если дверь холодильника открыта слишком долго или человек просто забыл ее до конца закрыть, панели будут мигать, оповещая о необходимости закрыть его. Устройство оснащено датчиками движения — при приближении пользователя предусмотрена приветственная анимация. Ночью нижняя панель светится немного ярче, выполняя роль светильника.

LG обещает «передовое охлаждение и интеллектуальные технологии для лучшей свежести продуктов и повышенного удобства использования». О ценах и сроках поступления в продажу smart-холодильника MoodUP производитель пока ничего не сообщает.

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