Lenovo представила планшеты Tab P11 и P11 Pro 2-го поколения

Компания Lenovo на выставке IFA 2022 представила планшеты Tab P11 и P11 Pro 2-го поколения с мощной начинкой. Внешне новинки отличаются только размером экрана: P11 оснащен 11,5-дюймовой LCD-панелью, а P11 Pro – 11,2-дюймовым OLED-дисплеем. Частота обновления у обеих версий одинаковая — 120 Hz.

Lenovo Tab P11 построен на базе процессора MediaTek Helio G99. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 Gb, емкость накопителя -64 или 128 Gb. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 7700 мА·ч. Есть поддержка Wi-Fi 5 (LTE модель), Wi-Fi 6E (Wi-Fi модель), USB Type-C 2.0, 3.5 аудиоразъем, четыре динамика с Dolby Atmos, поддержка пера Precision Pen 2, а также наличие магнитного коннектора для клавиатуры. Вес составляет 520 гр. Используется операционная система Android 12L для устройств с большим экраном. Производитель обещает 2 года обновлений.

Планшет поступит в продажу в ноябре по цене от 299 евро.

Lenovo Tab P11 Pro оснащен флагманским процессором MediaTek Kompanio 1300T, объем оперативной памяти составляет 4, 6 или 8 Gb, вместимость накопителя -128 или 256 Gb. Заявлена поддержка HDR+ и Dolby Vision HDR. Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч. В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6, USB Type-C 3.0 и четыре стереодинамика от JBL с поддержкой Dolby Atmos. Планшет поддерживает аналогичные P11 аксессуары. Вес – 480 гр. ОС – Android 12, также гарантируется 2 года обновлений.

Устройство поступит в продажу в сентябре по цене от 499 евро.

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