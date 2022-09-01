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1 сентября, 2022
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Lenovo Glasses T1: smart-очки для приватной работы

Lenovo Glasses T1

На выставке IFA 2022 компания Lenovo показала smart-очки Glasses T1. Устройство позиционируется как «карманный монитор». Очки совместимы со всеми популярными операционными системами и их можно подключить к ноутбуку, планшету или смартфону.

Lenovo Glasses T1 оснащены двумя миниатюрными дисплеями micro-OLED, каждый из которых имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей, частоту обновления 60 Hz и коэффициент контрастности до 10 000:1. Заявлена сертификация TÜV Low Blue Light Certification и TÜV Flicker. В дужки вмонтированы заменяющие наушники небольшие динамики, а на корпусе есть кнопки регулировки громкости. Очки лишены функций виртуальной или дополненной реальности.

Smart-очки можно подключить через USB Type-C к Windows, Android, iOS и macOS и транслировать видео или игры. В комплекте также идет адаптер Apple Lightning, обеспечивающий очкам совместимость с гаджетами под iOS. Встроенного аккумулятора хватит на несколько часов активной работы. В компании отмечают, что с помощью очков пользователь может получить приватное пространство, так как никто другой не сможет видеть происходящее у него перед глазами.

Lenovo Glasses T1 поступят в продажу в Китае к концу этого года, а в других регионах они будут доступны в 2023 году. Цена пока не сообщается.

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